3000 рублей за правильный ответ: челябинцев приглашают выиграть призы, выбрав главное событие года

Ведущий программы «Политическая среда» пообещал, что конкурс будет интересным
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Программа «Политическая среда» запускает конкурс среди слушателей радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Нужно отгадать главное событие уходящего года, которое выберут политэксперты. Главный приз – 3 тысячи рублей. Еще двум победителям вручат сертификаты от «Комсомолки» на 2 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на книги нашего издательства. Остальных ждут приятные поощрительные призы.
– Конкурс интересный. Мы специально сделали ловушки. Участникам нужно проявить эрудицию и смекалку. Будут фигурировать и неочевидные события, которые оказались тоже очень важными в 2022 году, – рассказал ведущий программы Евгений Маклаков.
Для участия в конкурсе нужно быть подписчиком «Политической среды» в Telegram. В закрепленном посте на канале следует выбрать одно из предложенных событий и написать его номер в комментариях. После этого необходимо сделать репост записи в свой канал или в ленту в любой социальной сети.
Победителей розыгрыша определят 27 декабря. Их имена опубликуют в Телеграм-канале «Политической среды».
Вручение приза победителю, а также поощрительных призов самым активным подписчикам состоится 28 декабря в 8.30 утра в прямом эфире программы «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда - Челябинск».
Список событий, которые могут выбрать участники
1. Ковид и грипп.
2. Массовые лжеминирования школ.
3. Зимние Олимпийские игры в Пекине и участие в них южноуральских спортсменов.
4. СВО и перестройка жизни на Южном Урале.
5. Массовый переход исход из запрещенных социальных сетей во ВКонтакте, Однокласники и Телеграм .
6. Помощь фронту и сбор средств для мобилизованных
7. Преобразование Коркинского муниципального района в Коркинский муниципальный округ.
8. Новые мэры в Снежинске и Карабаше, Коркинском, Агаповском районе .
9. Запуск после ремонта четырехполосной трассы Челябинск – ЕКБ.
10. Присвоение Златоусту звания «Город трудовой доблести».
11. Выборы в муниципалитетах и Заксобрание области.
12. Заявление губернатора А.Текслера о желании идти на второй срок в 2024 году.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.