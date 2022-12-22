3000 рублей за правильный ответ: челябинцев приглашают выиграть призы, выбрав главное событие года

Ведущий программы «Политическая среда» пообещал, что конкурс будет интересным Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Программа «Политическая среда» запускает конкурс среди слушателей радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Нужно отгадать главное событие уходящего года, которое выберут политэксперты. Главный приз – 3 тысячи рублей. Еще двум победителям вручат сертификаты от «Комсомолки» на 2 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на книги нашего издательства. Остальных ждут приятные поощрительные призы.

– Конкурс интересный. Мы специально сделали ловушки. Участникам нужно проявить эрудицию и смекалку. Будут фигурировать и неочевидные события, которые оказались тоже очень важными в 2022 году, – рассказал ведущий программы Евгений Маклаков.

Для участия в конкурсе нужно быть подписчиком «Политической среды» в Telegram. В закрепленном посте на канале следует выбрать одно из предложенных событий и написать его номер в комментариях. После этого необходимо сделать репост записи в свой канал или в ленту в любой социальной сети.

Победителей розыгрыша определят 27 декабря. Их имена опубликуют в Телеграм-канале «Политической среды».

Вручение приза победителю, а также поощрительных призов самым активным подписчикам состоится 28 декабря в 8.30 утра в прямом эфире программы «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда - Челябинск».

Список событий, которые могут выбрать участники

1. Ковид и грипп.

2. Массовые лжеминирования школ.

3. Зимние Олимпийские игры в Пекине и участие в них южноуральских спортсменов.

4. СВО и перестройка жизни на Южном Урале.

5. Массовый переход исход из запрещенных социальных сетей во ВКонтакте, Однокласники и Телеграм .

6. Помощь фронту и сбор средств для мобилизованных

7. Преобразование Коркинского муниципального района в Коркинский муниципальный округ.

8. Новые мэры в Снежинске и Карабаше, Коркинском, Агаповском районе .

9. Запуск после ремонта четырехполосной трассы Челябинск – ЕКБ.

10. Присвоение Златоусту звания «Город трудовой доблести».

11. Выборы в муниципалитетах и Заксобрание области.

12. Заявление губернатора А.Текслера о желании идти на второй срок в 2024 году.

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