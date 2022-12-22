Из Челябинской области для участников СВО отправили 45 коробок сувенирных пряников

Фото: администрация Кыштыма

Жители города Кыштыма Челябинской области отправили груз для участников специальной военной операции. В преддверии новогодних праздников военнослужащие получат 200 пар теплых носков, несколько килограммов конфет и 45 коробок сувенирных пряников. Об этом сообщает издание Hornews.com со ссылкой на городскую администрацию.

Сувенирные пряники для военных закупили работники учреждений культуры, а теплые носки сделали участницы клуба любителей вязания. Также вместе с подарками отправили и вещи, которые горожане приносили в библиотеку имени Б. Швейкина.

Кроме вещей и лакомств кыштымцы захотели передать бойцам что-нибудь и для морального поднятия духа. Школьники и детсадовцы написали письма с добрыми словами и пожелания, многие из них выразили свои чувства с помощью с трогательных рисунков.

Кстати, «Комсомольская правда» тоже проводит сбор новогодних подарков. Они будут отправлены военнослужащим на Донбасс. Можно приобрести сладости и вложить письма с теплыми пожеланиями в Новом году. Полная информация об акции, список необходимого и адреса приема - по ссылке.

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