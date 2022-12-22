В историческом музее Челябинска пройдет новогодняя ярмарка

На ярмарке ожидаются и другие развлечения Фото: Олег ЗОЛОТО

24 и 25 декабря в Историческом музее Южного Урала пройдет ярмарка «Культурный маркет. Новогодний». Как рассказали организаторы изданию hornews.com, гости могут приобрести множество вещей ручной работы — игрушки, предметы интерьера и украшения.

Кроме непосредственно ярмарки мероприятие порадует челябинцев разными развлечениями. Так пройдет показ советского новогоднего кино, различные мастер-классы, прием писем и подарков южноуральским бойцам СВО и необычный буккроссинг.

— На книжной полке в зале вы сможете выбрать себе книгу, а так же поделиться своей. В ней можно написать пожелание или поздравление с Новым годом для будущего читателя, — объяснили изданию в музее.

«Культурный маркет. Новогодний» будет все выходные 24 и 25 декабря с 12 до 18 часов. В это время также будет открыт буфет. Вход свободный.

Кстати, правительство Челябинской области в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнит мечты не только южных южноуральцев, но и детей из ДНР. Подарки для 60 ребят уже отправили вместе с гуманитарной помощью, которая предназначена для подшефных территорий.

Помочь бойцам передовой может каждый. «Комсомольская правда-Челябинск» совместно с партнерами проводит акцию «Новогодний подарок солдату». Что нужно и как присоединиться к сбору.

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