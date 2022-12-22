Беженка из ДНР рассказала о переезде в Челябинскую область

Девушка с семьей переехала из Ясноватой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беженка из ДНР Ирина (имя изменено) рассказала о том, как изменилась ее жизнь после переезда в Челябинскую область. Как рассказала девушка изданию «ФедералПресс», сейчас она уже 4 месяца живет на Южном Урале и сейчас с семьей собирается праздновать Новый год.

— В прошлом году у нас и мысли не было, что наша жизнь так перевернется. О чем мы мечтали? Муж собирался в январе уехать на работу в Московскую область, пробыть там до весны, — начинает Ирина.

Изменения в жизни начались в феврале. Уже тогда в Ясноватой завыли сирены и началась эвакуация в Ростовскую область. При этом Ирина приехала в Челябинскую область только в сентябре. Тогда она сопровождала своих детей на оздоровление как педагог.

— Детей сюда привозили не только на оздоровление, но и подальше от обстрелов и чтобы они могли учиться — в Ясиноватой школы закрыты с февраля. Я приняла решение не уезжать, чтобы дети могли продолжить обучение. Сейчас живем в Миассе в местном санатории, где организован пункт временного размещения, — объясняет Ирина.

Сейчас семья Ирины начала адаптироваться к жизни в Челябинской области — дети учатся в местной школе, а родители нашли работу. Но основная мечта — вернуться домой, где уже будет мирное небо.

— Наверное, только об одном — чтобы все уладилось и мы вернулись домой. Даже дети на Новый год ничего не просят — они хотят чистого мирного неба и домой, — заключает Ирина.

Ранее жители города Кыштыма Челябинской области отправили груз для участников специальной военной операции. В преддверии новогодних праздников военнослужащие получат 200 пар теплых носков, несколько килограммов конфет и 45 коробок сувенирных пряников.

Помочь бойцам передовой может каждый. «Комсомольская правда-Челябинск» совместно с партнерами проводит акцию «Новогодний подарок солдату». Что нужно и как присоединиться к сбору.

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