В разных частях Челябинска отключат два светофора

Светофоры отключат на разное время Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на время отключат два светофора в Центральном и Курчатовском районе. Об этом рассказали в городском комитете дорожного хозяйства.

— 23 декабря будут отключены светофоры на перекрестке Куйбышева — Красного Урала и на перекрестке Свердловский проспект — Коммуны, — уточнили в ведомстве.

Как добавили в ведомстве светофор в Курчатовском районе по Куйбышева будет отключен с 8 до 18 часов. Регулировщик у улицы Коммунны не будет работать с 9 часов до окончания работ.

Кстати, в Челябинской области прогнозируются снегопады и гололед. В связи с этим региональный Миндотранс просит автомобилистов быть осторожными на дорогах.

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