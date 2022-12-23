ГИБДД Челябинской области перейдет на особый режим работы в новогодние праздники

Получить права можно будет 31 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Челябинской области перейдет на особый режим работы во время новогодних праздников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Ежегодно в преддверии новогодних праздников в 1,5 раза возрастает количество обращений в Госавтоинспекцию за получением государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, — уточнили в ГИБДД.

Так, получить водительские права или зарегистрировать транспортное средство можно будет во всех подразделениях 30 и 31 декабря, а также 4 и 5 января. Дни с 1 по 3 января и с 6 по 8 января — выходные.

При этом, одно регистрационное подразделение полностью уйдет на новогодние каникулы. Получить услуги в МФЦ на Университетской набережной можно будет до 31 декабря и после 8 января.

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