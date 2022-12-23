ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» – четырехкратный победитель национальной банковской премии в номинации «Лучший банк моего города»

Фото предоставил "ЧЕЛИНДБАНК"

Церемония награждения победителей национальной банковской премии состоялась 15 декабря в Москве. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стал лауреатом в номинации «Лучший банк моего города» уже четвертый раз. В нынешнем году за победу состязались более 15 региональных банков.

Победители определялись решением экспертного совета с учетом результатов народного голосования, проходившего на сайте Премии.

Фото предоставил "ЧЕЛИНДБАНК"

«Наш девиз – банк моего города. Команда Челиндбанка активно работает, чтобы каждый день для наших клиентов мы были лучшими. Особенно приятно, что к победе в номинации нас привело в том числе клиентское голосование», – отметил Сергей Байль.

Награду – диплом и бронзовую статуэтку грифона – заместителю генерального директора ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Дмитрию Шишову вручил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Фото предоставил "ЧЕЛИНДБАНК"

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