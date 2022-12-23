В мэрии Челябинска пригрозили управляющим компаниям и магазинам штрафами за гололед

Скользко, везде скользко. Фото: нарушения управляек и супермаркетов, задокументированные представителями администрации Челябинска

В Челябинске проверяют, как управляющие компании и торговые сети справляются с уборкой наледи. Вовремя счистить лед успевают не все. Опаздывающим в администрации города пригрозили штрафами.

— За 22 декабря проверено порядка 100 объектов, в отношении 15 из которых составлены акты о нарушениях, — отчитались в мэрии.

По правилам благоустройства, челябинские арендаторы обязаны каждый день осматривать свои земельные участки и содержать их в надлежащем состоянии. За беспорядок организациям полагаются штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

С начала зимы городские торговые сети уже оштрафовали на 530 тыс. рублей за плохую очистку входных групп. А управляющим компаниям за лед и снег на придомовых территориях выписали штрафы на 625 тыс. рублей.

Между тем в травмпунктах Челябинска ажиотаж из-за гололеда. Горожане жалуются, что скользко везде — на тротуарах, во дворах, на остановках. Даже на центральном проспекте Ленина по тротуару можно кататься на коньках — челябинцы так и сделали, сняв катание на видео.

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