Коварный вирус не дремлет: в Челябинской области за сутки от коронавируса скончались еще двое

Приводим последние данные по коронавирус от регионального Минздрава Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области от ковида излечились еще 55 человек. Статистику за прошедшие сутки предоставил Минздрав региона. В то же время зафиксировано 79 новых случаев заражения. Среди заболевших 3 школьника.

Коварный вирус унес жизни 2 человек. Всего продолжают болеть 1097 пациентов. За минувшие сутки проведено 6 471 тест. За все время пандемии в Челябинской области подтверждено 395 783 случаев коронавируса. Выздоровели – 385 182 южноуральцев.

Тем временем, в Челябинской области резко выросла заболеваемость свиным гриппом. А из-за эпидемии гриппа и ОРВИ 18 школ ушли на карантин.

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