«Газель» улетела в лес: мужчина и женщина разбились в ДТП с грузовиком в Челябинской области

ОМВД по Каслинскому району

ДТП с легковой машиной и грузовиком случилось ночью 23 декабря в Челябинской области. На трассе Тюбук-Кыштым столкнулись Toyota и «Газель».

ОМВД по Каслинскому району

57-летний водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге. Toyota вынесло на встречную полосу, там она врезалась в грузовую «Газель». Обе машины после удара скатились в кювет, причем грузовик остановился, только заехав в лесополосу и столкнувшись с деревьями.

ОМВД по Каслинскому району

Как рассказали в ОМВД по Каслинскому району, водитель Toyota получил ушибленную рану головы. Сильнее пострадала ехавшая с ним 61-летняя пассажирка. Женщину увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами плеча, ключицы и лопатки. 29-летний водитель «Газели» серьезных травм не получил.

ОМВД по Каслинскому району

Напомним, в Челябинске под колеса попал рабочий, убиравший снег. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru