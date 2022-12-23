Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 6:40

Челябинцы не смогли вовремя улететь в Сочи, Ханты-Мансийск и Москву из-за погоды

В челябинском аэропорту задержали 10 рейсов из-за ледяного дождя
Елена КОЛЧИНА
В прошлый раз аэропорт прерывал работу всего четыре дня назад

В прошлый раз аэропорт прерывал работу всего четыре дня назад

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинском аэропорту утром 23 декабря задержали авиарейсы.

— В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту пассажирские лайнеры не смогли по расписанию вылететь, — сообщили аобновв Уральской транспортной прокуратуре.

Отложить пришлось полеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные воды. Задержаны воздушные суда авиакомпаний «ЮТэйр». Nordwind, S7, «Победа», «Россия», Smartavia и «Азимут».

В аэропорту для пассажиров опаздывающих самолетов открыли мобильную приемную транспортной прокуратуру. Надзорное ведомство контролирует оказание всех необходимых услуг авиаперевозчиками.

Напомним, аэропорт пришлось на несколько часов закрыть из-за погодных условий. Семь самолетов не смогли приземлится в Челябинске, их пришлось перенаправлять в другие города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru