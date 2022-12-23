Челябинцы не смогли вовремя улететь в Сочи, Ханты-Мансийск и Москву из-за погоды

В прошлый раз аэропорт прерывал работу всего четыре дня назад Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинском аэропорту утром 23 декабря задержали авиарейсы.

— В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту пассажирские лайнеры не смогли по расписанию вылететь, — сообщили аобновв Уральской транспортной прокуратуре.

Отложить пришлось полеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные воды. Задержаны воздушные суда авиакомпаний «ЮТэйр». Nordwind, S7, «Победа», «Россия», Smartavia и «Азимут».

В аэропорту для пассажиров опаздывающих самолетов открыли мобильную приемную транспортной прокуратуру. Надзорное ведомство контролирует оказание всех необходимых услуг авиаперевозчиками.

Напомним, аэропорт пришлось на несколько часов закрыть из-за погодных условий. Семь самолетов не смогли приземлится в Челябинске, их пришлось перенаправлять в другие города.

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