В Челябинской области изменили расписание поезда «Снегирь» до «Солнечной долины»

В электричке оборудованы места для перевозки горнолыжного снаряжения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области на время новогодних праздников изменят расписание поезда «Снегирь», на кортом из Челябинска можно добраться до горнолыжного курорта «Солнечная долина».

Электричка повышенной комфортности — часть мультимодального маршрута. Любители горнолыжного спорта доезжают на ней до Миасса, а потом пересаживаются на автобус, который везет их непосредственно на курорт. Обычно «Снегирь» курсирует по выходным. Но 31 декабря, а также 1 и 2 января он работать не будет.

Зато с 3 по 8 января поезд станет ездить между Челябинском и Миассом ежедневно.

Как уточнили в ЮУЖД, из Челябинска электричка по-прежнему будет выезжать в 8:35. В ГЛК «Солнечная долина» пересевшие на автобус пассажиры приедут в 10:35.

Обратно с курорта автобусы отправляются в 16:20. А к 18:34 «Снегирь» возвращается на вокзал Челябинска.

Билеты на поезд, автобус и ски-пасс или карту гостя можно купить единым пакетом.

Напомним, в новогодние каникулы челябинские лыжники и сноубордисты смогут также съездить на курорт «Абзаково». Для этого продлят маршрут электрички Челябинск-Магнитогорск.

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