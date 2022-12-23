«Просил учесть, что дети нуждаются в помощи»: экс-главу комитета КДХ Челябинска не выпустили из СИЗО

Ринат Кучитаров в зале суда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывшего начальника челябинского Комитета дорожного хозяйства Челябинска не выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Челябинске областной суд.

Адвокат Рината Кучитарова обжаловал предыдущее судебное решение, по которому экс-главу КДХ отправили под стражу до 5 февраля.

— Обвиняемый просил учесть, что у него осталась семья, двое детей, нуждающиеся в его помощи и поддержке, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд, однако, оставил решение предыдущей инстанции без изменений. До 5 февраля Ринат Кучитаров останется за решеткой.

Экс-начальника КДХ обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он принял работы по завышенной стоимости. Вместо 34 млн рублей из бюджета подрядчику выплатили 97 млн рублей.

Напомним, Ринат Кучитаров уволился из комитета дорожного хозяйства 5 декабря после трех лет работы. В тот же день его задержали силовики.

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