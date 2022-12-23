Главное – поддержка: покосившимся от иллюминации фонарям на Кировке пришли на помощь железо и бетон

Так выглядит напарник фонаря – такой же черный, но с бетонными блоками в основании Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Нестандартные ситуации требуют нестандартных решений. На выручку покосившимся от груза гирлянд фонарям пришли железные столбы и бетон. На Кировке начали устанавливать дополнительные опоры для светового потолка. Такие бетонные блоки и черные столбы рассредоточат вдоль всей улицы, рассказал КП-Челябинск один из рабочих:

– Часть уже поставили. Сейчас продолжаем разгружать блоки. Потом будет крепить к ним опоры. И так по обеим сторонам улицы. Между опорами прокинем трос. Он будет поддерживать гирлянды. Это снимет часть нагрузки с фонарей. Они-то не выдержали. Видите, как накренились.

Новые черные опоры и блоки на фоне ждут своего часа – их скоро установят Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Тем более нагрузка добавится. Еще не весь световой потолок развешан. Сейчас монтажники крепят маленькие огни-стробоскопы. И завершают установку больших светящихся шаров.

Развешивание новогодней иллюминации все еще в процессе Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Тем временем, новогодние приготовления затягиваются. Главный ледовый городок откроют позже на два дня. В чем причина – читайте здесь.

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