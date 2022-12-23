Чем заняться в новогодние праздники: гид по новогодним развлечениям

Фото: "Солнечная долина"

Остается совсем немного времени до нового года и долгожданных новогодних каникул. Пора задуматься, чем заняться и как развлечь себя, родных и друзей, так, чтобы впечатлений хватило на целый год! Развлечения на любой вкус вы найдете в центре семейного отдыха - на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

Фото: "Солнечная долина"

Каждый вечер в караоке-баре Jackfrost вас ждут вечеринки с вкусными коктейлями и сочными стейками.

Фото: "Солнечная долина"

31 декабря в новогоднюю ночь курорт будет работать до 03-00 – для гостей подготовлена зажигательная программа в ресторанах, а также яркая программа на горнолыжном склоне – кататься на лыжах и сноубордах можно будет до 02-00!

6 января на курорте будет особенно волшебная атмосфера – в эту ночь горнолыжные склоны будут работать до 03-00. На вершине горы будет организована вечеринка.

Фото: "Солнечная долина"

Новогодние каникулы – отличный повод научиться чему-то новому. Вставайте на лыжи всей семьей! Обучением на лыжах с детьми и взрослыми занимаются опытные инструкторы школы Alpine school, к занятиям допускаются дети от 3-х лет. Можно заниматься в группах и индивидуально.

Если вы уже уверенно стоите на лыжах – вперед на «большие» трассы – на курорте работает два кресельных подъемника, трассы, протяженностью 10 километров, в том числе новая трасса на западный склон горы.

Если горнолыжный отдых вы считаете слишком экстремальным – покатайтесь на тюбингах – отличный вариант для отдыха всей семьей.

Фото: "Солнечная долина"

Не забудьте про каток! Это традиционное зимнее развлечение никогда не потеряет популярность. В перерывах между катанием не забывайте согреваться кофе или глинтвейном.

За самыми «добрыми» эмоциями – в хаски-центр курорта: покатайтесь на собачьих упряжках и просто поиграйте с хаски и самоедами.

А еще вы можете устроить гонки на зимнем картинге, поиграть в лазертаг, покататься на беговых лыжах или отправиться на экскурсию на снегоходах.

Начинайте год неспеша и расслаблено – посетите термальный комплекс курорта и спа-центр Sunny Spa&Wellness.

Спа-центр Sunny Spa&Wellness курорта можно посещать даже с малышами: здесь есть большой бассейн с детской аква-зоной, также здесь проводят групповые и индивидуальные программы парений в европейской парной, нефритовой парной, хаммаме.

Фото: "Солнечная долина"

Привезите с каникул не только впечатления, но и крутые фото – приходите в «Термальный комплекс» курорта за фото на фоне снега в уличном теплом бассейне с термальной водой!

Новинка сезона – уникальный горнолыжный тур по Уралу – «Катай на 2-х курортах». За один уикенд вы можете покататься по 25 километрам трасс! Для этого организован трансфер между «Солнечной долиной» и горнолыжным курортом «Завьялиха». В праздничные дни, на регулярной основе, автобус будет отправляться из «Солнечной долины» до «Завьялихи».

Фото: "Солнечная долина"

Если боитесь все не успеть за один день – не беда. На территории «Солнечной долины» есть пять уютных апарт-отелей.

На новогодние каникулы осталось несколько свободных номеров – бронируйте проживание по программе одного из туров. Туры включают: проживание в отеле, питание в ресторане, ски-пассы. Стоимость таких туров от 6500 рублей с человека за сутки. Забронировать туры можно на сайте.

Ознакомиться со всеми предложениями для семейного отдыха на горнолыжном курорте «Солнечная долина» можно на сайте, задать все вопросы можно по телефону: +7 351 778 54 26.