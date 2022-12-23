Челябинских школьников досрочно отправили на каникулы

Болеют ученики и педагоги, поэтому их решили не собирать вместе в классах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске досрочно заканчивают уроки и отпускают школьников на каникулы. Такое решение, правда, приняли не во всем городе, а в отдельных школах. Причина ранних каникул — распространение гриппа и других ОРВИ.

С 26 декабря отдыхать отпустили учеников образовательного центра «Ньютон». Время начала каникул перенесли также в челябинской школе №15

— В целях недопущения распространения ОРВИ и гриппа в коллективах обучающихся и педагогов, установлены сроки зимних каникул с 26 декабря 2022 года по 11 января 2023 года, — сообщили в администрации школы.

Ранее «карантикулы» из-за роста заболеваемости объявили в Озерске.

Между тем специалисты не ожидают мгновенного влияния школьных каникул на эпидемию гриппа. Эпидемиологи предупреждают о высоких темпах заболеваемости в ближайшие две недели.

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