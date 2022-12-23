В Челябинске выбрали компанию, которая будет обслуживать валидаторы в общественном транспорте

Оператор системы оплаты проезда в Челябинске останется прежним Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В Челябинске выбрали подрядчика, который будет обеспечивать работу валидаторов в общественном транспорте. Контракт получило ООО «Бенток-Смоленск».

Речь идет не только о челябинских автобусах и трамваях, но также об автобусах в Копейске и Сосновском районе. Победившая на электронных торгах смоленская компания уже сейчас обеспечивает работу систем безналичной оплаты проезда в Челябинске. Теперь с ней заключат контракт еще на пять лет.

По данным электронной площадки торгов, на работу с валидаторами претендовали восемь фирм. Победителем стала та, что снизила изначальную процентную ставку посредника с 4% до 1,45%. Это значит, что подрядчик за работу будет получать именно 1,45% от проведенных через валидаторы платежей.

Ранее в Челябинске ребенка высадили из трамвая за то, что он не смог оплатить картой проезд через валидатор. Наличных у школьника не было.

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