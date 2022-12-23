ЮУрГУ переводит всех студентов на дистант из-за роста ОРВИ

Сессия у студентов пройдет в очном формате. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

В Челябинске ученый совет ЮУрГУ принял решение перевести своих студентов на дистанционное обучение. В онлайн-режиме все очники и заочники будут учиться с 26 по 31 декабря. Такая мера вводится для снижения рисков распространения гриппа и ОРВИ.

— Мы не отменяем занятия. Все консультации и зачеты будут проводиться в строгом соответствии с расписанием в дистанционном формате на платформе Электронный ЮУрГУ. Однако, есть дисциплины, по которым невозможно сдать зачет, лабораторную работу или провести консультацию без посещения вуза. Дирекции институтов и высших школ примут по ним отдельные распоряжения, — прокомментировал исполняющий обязанности ректора Александр Вагнер.

После новогодних праздников сессия у студентов будет проходить в очном формате.

Вводимые меры также коснулись сотрудников ЮУрГУ, чья работа не связана с преподавательской деятельностью. Они будут трудиться дистанционно.

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