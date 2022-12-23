В Челябинске на проект расширения улицы Линейной потратят 17,6 млн рублей

Подрядчику предстоит самому определить количество полос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Челябинска определилась с подрядчиком, который подготовит проект расширения улицы Линейной. Работы выполнит московская компания «Инвест Групп». В ходе торгов она снизила начальную стоимость контракта с 34,8 до 17,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит разработать проект расширения дороги на участке от проспекта Ленина до улицы Самохина. Нужно определиться с количеством необходимых полос движения, проработать вопрос размещения велодорожек и тротуаров, а также обозначить, где следует сделать озеленение и установить наружное освещение.

Напомним, о планах по расширению улицы Линейной стало известно во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером. Жители микрорайона Чурилово пожаловалась, что дорога здесь узкая, из-за чего наблюдается высокая аварийность.

— Улица Линейная действительно узкая, с ней все непросто — там еще и ТЭЦ стоит. Но решения по этому вопросу прорабатываются, — заверил Текслер в ходе прямой линии.

Губернатор также рассказал о планах продления трамвайных путей до Чурилово. Проект может быть связан с метротрамом, но о сроках реализации пока ничего неизвестно.

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