Челябинцев приглашают выбрать главное событие года и выиграть три тысячи рублей

Ведущий программы «Политическая среда» Евгений Маклаков пообещал, что конкурс будет интересным

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, проведенного с 18 по 20 ноября, а также 3 и 17 декабря. Респондентам были заданы вопросы о том, какое событие они считают главным в 2022 году и какие характеристики отличают героев этого года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Главным итогом уходящего года для россиян стала специальная военная операция (62%). На втором месте оказалась победа над коронавирусом и частичная мобилизация (по 9%). Вхождение ДНР и ЛНР в состав России назвали еще 6%.

Тем временем программа «Политическая среда» проводит конкурс среди слушателей радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Нужно отгадать главное событие уходящего года, которое выберут политэксперты.

Главный приз – 3 тысячи рублей. Еще двум победителям вручат сертификаты от «Комсомолки» на 2 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на книги нашего издательства. Остальных ждут приятные поощрительные призы.

Для участия в конкурсе нужно быть подписчиком «Политической среды» в Telegram. В закрепленном посте на канале следует выбрать одно из предложенных событий и написать его номер в комментариях. После этого необходимо сделать репост записи в свой канал или в ленту в любой социальной сети.

Победителей розыгрыша определят 27 декабря. Их имена опубликуют в Телеграм-канале «Политической среды».

Вручение приза победителю, а также поощрительных призов самым активным подписчикам состоится 28 декабря в 8.30 утра в прямом эфире программы «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда - Челябинск».

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