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НовостиОбщество23 декабря 2022 15:16

Челябинцев приглашают выбрать главное событие года и выиграть три тысячи рублей

За участие в розыгрыше даже предусмотрены поощрительные призы
Ян Стоев
Ян Стоев
Ведущий программы «Политическая среда» Евгений Маклаков пообещал, что конкурс будет интересным

Ведущий программы «Политическая среда» Евгений Маклаков пообещал, что конкурс будет интересным

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, проведенного с 18 по 20 ноября, а также 3 и 17 декабря. Респондентам были заданы вопросы о том, какое событие они считают главным в 2022 году и какие характеристики отличают героев этого года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Главным итогом уходящего года для россиян стала специальная военная операция (62%). На втором месте оказалась победа над коронавирусом и частичная мобилизация (по 9%). Вхождение ДНР и ЛНР в состав России назвали еще 6%.

Тем временем программа «Политическая среда» проводит конкурс среди слушателей радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Нужно отгадать главное событие уходящего года, которое выберут политэксперты.

Главный приз – 3 тысячи рублей. Еще двум победителям вручат сертификаты от «Комсомолки» на 2 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на книги нашего издательства. Остальных ждут приятные поощрительные призы.

Для участия в конкурсе нужно быть подписчиком «Политической среды» в Telegram. В закрепленном посте на канале следует выбрать одно из предложенных событий и написать его номер в комментариях. После этого необходимо сделать репост записи в свой канал или в ленту в любой социальной сети.

Победителей розыгрыша определят 27 декабря. Их имена опубликуют в Телеграм-канале «Политической среды».

Вручение приза победителю, а также поощрительных призов самым активным подписчикам состоится 28 декабря в 8.30 утра в прямом эфире программы «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда - Челябинск».

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