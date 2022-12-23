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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 16:07

На границе Челябинской области и Башкирии образовалась пробка из-за столкновения двух фур

Большегрузы частично заблокировали трассу М-5
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

Сегодня вечером, 23 декабря, на трассе М-5 в Челябинской области образовалась огромная пробка. На границе с Башкирией столкнулись две фуры и почти полностью перегородили дорогу. Об этом сообщают автомобилисты.

— Возле села Ишимбаево произошла крупная авария. Фуры стоят поперек дороги, гаишники пропускают легковые автомобили, — рассказывают водители.

В Госавтоинспекции по Челябинской области сообщили, что сейчас ожидается спецтехника для буксировки фур. На трассе также временно поменяют схему движения.

— Всех водителей просим заранее выбрать маршрут и отнестись с пониманием. Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области направляют легковые автомобили в объезд, — рассказали в ведомстве.

Отметим, что похожее ДТП произошло 27 ноября. Утром на границе Башкирии и Челябинской области фура вылетела в кювет и загородила дорогу. Понадобилось время, чтобы убрать большегруз с проезжей части.

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