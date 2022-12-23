Путин наградил семерых жителей Челябинской области медалями и почетными званиями

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 23 декабря, на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении ряда граждан за их заслуги. В этом списке оказались семеро жителей Челябинской области.

Пятеро из южноуральцев получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Среди них:

— Слесарь Кыштымского медеэлектролитного завода Сергей Бессонов;

— Начальник участка ООО «Объединенная сервисная компания» Александр Елховский;

— Главный механик ООО «Объединенная сервисная компания» Андрей Карякин;

— Инженер-технолог Кыштымского медеэлектролитного завода Тамара Кириллова;

— Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования ООО «Объединенная сервисная компания» Александр Тарарыков.

Также двое жителей Челябинской области отметились почетными званиями «Заслуженный работник пищевой индустрии». Это оператор линии транспортирования сырья АО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов „СИТНО“» Ольга Никифорова и начальник отдела хлебозавода ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» Тамара Югатова.

Ранее почетными званиями отметились четверо жителей Челябинской области. Кроме того, один южноуралец был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Также звание Героя Труда РФ получил Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. Президент России Владимир Путин лично вручил ему золотую медаль и грамоту. Награждение проходило в Екатерининском зале Кремля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru