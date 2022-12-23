Скорая помощь Челябинской области будет на особом контроле в новогодние праздники

Также будут проверять укомплектованность бригад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области усилят контроль за работой скорой помощи в новогодние праздники. Как сообщает издание «ФедералПресс» соответствующее поручение дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь,— цитирует издание Мурашко.

Такое поручение дано всем регионам страны, где эпидпороги превышен в несколько раз. Также поручено проверить инвентарь всех бригад скорой, а также усилить контроль за соблюдением санитарных норм.

Ранее стало известно, что в Челябинской области на выходных развернут пункты вакцинации в торгово-развлекательных комплексах. Привиться можно не только от коронавируса, но и от гриппа. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru