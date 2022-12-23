Скорая помощь Челябинской области будет на особом контроле в новогодние праздники

Также будут проверять укомплектованность бригад
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинской области усилят контроль за работой скорой помощи в новогодние праздники. Как сообщает издание «ФедералПресс» соответствующее поручение дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
— В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь,— цитирует издание Мурашко.
Такое поручение дано всем регионам страны, где эпидпороги превышен в несколько раз. Также поручено проверить инвентарь всех бригад скорой, а также усилить контроль за соблюдением санитарных норм.
Ранее стало известно, что в Челябинской области на выходных развернут пункты вакцинации в торгово-развлекательных комплексах. Привиться можно не только от коронавируса, но и от гриппа. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
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