В Челябинской области пенсионерка перевела мошенникам 3 миллиона рублей

Женщина успела взять несколько кредитов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Мошенники обманули 64-летнюю жительницу Миасса почти на три миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе МВД, женщина пыталась заработать на инвестициях.
Увидев рекламу в интернете, пенсионерка оставила заявку на звонок. «Аналитик» по телефону убедил ее взять кредит, чтобы инвестировать больше денег для получения высокого дохода.
— Когда специалисты биржи потребовали оплатить страховку, потерпевшая пришла в банк, чтобы оформить очередной займ. Сотрудник поинтересовался причиной оформления кредита, а когда женщина пояснила ситуацию, работники предположили, что она имеет дело с мошенниками, — объясняют в МВД.
После того, как женщине рассказали о способе мошенничества, она решила вывести деньги, но мошенники уже перестали отвечать. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее стало известно, что Тракторзаводский районный суд Челябинска продлил арест бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» Сергею Любимову, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.
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