В Челябинской области пенсионерка перевела мошенникам 3 миллиона рублей

Женщина успела взять несколько кредитов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники обманули 64-летнюю жительницу Миасса почти на три миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе МВД, женщина пыталась заработать на инвестициях.

Увидев рекламу в интернете, пенсионерка оставила заявку на звонок. «Аналитик» по телефону убедил ее взять кредит, чтобы инвестировать больше денег для получения высокого дохода.

— Когда специалисты биржи потребовали оплатить страховку, потерпевшая пришла в банк, чтобы оформить очередной займ. Сотрудник поинтересовался причиной оформления кредита, а когда женщина пояснила ситуацию, работники предположили, что она имеет дело с мошенниками, — объясняют в МВД.

После того, как женщине рассказали о способе мошенничества, она решила вывести деньги, но мошенники уже перестали отвечать. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее стало известно, что Тракторзаводский районный суд Челябинска продлил арест бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» Сергею Любимову, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru