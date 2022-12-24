Мэр Челябинска Котова передала оборудование мобилизованным в Чебаркуле

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Мэр Челябинска Наталья Котова посетила танковую дивизию в Чебаркуле, где южноуральские мобилизованные проходят военную подготовку. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

— Котова привезла военным очередной груз с необходимым оборудованием. По заявке части, от областных и городских властей мобилизованным регулярно поставляются необходимое оборудование и вещи, — уточнили в администрации.

Как добавили в мэрии, эта поставка — не последняя в этом году. До конца декабря намечена еще одна передача оборудования в дивизию.

Ранее стало известно, что жители Кыштыма отправили груз для участников специальной военной операции. В преддверии новогодних праздников военнослужащие получат 200 пар теплых носков, несколько килограммов конфет и 45 коробок сувенирных пряников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru