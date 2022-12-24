Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил выплаты на домашнее обучение детей-инвалидов

Рассказываем, сколько смогут получить родители детей-инвалидов за обучение на дому Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор региона Алексей Текслер утвердил размер компенсации на домашнее обучение для детей-инвалидов. Согласно постановлению на портале правовой информации, родителям предусмотрены две ежемесячные доплаты: 4883 рублей на детей до 3 лет, на ребенка старше – 2343 рублей.

Размер выплат больше в закрытых городах Снежинске и Озерске – 6495 рублей и 3222 рублей соответственно. Для сельской местности предусмотрены суммы поменьше – 4594 рублей и 2335 рублей.

– Получателем компенсации является один из родителей (законных представителей) ребёнка-инвалида, взявший на себя обязательства по организации его обучения по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного обучения, или один из родителей (законных представителей) ребёнка-инвалида, осваивающего основную общеобразовательную программу в форме самообразования, – сообщается в тексте постановления.

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