Одна погибла, другая ранена: женщины на Ford Focus угодили в смертельный переворот на трассе под Челябинском

В этом Ford Focus женщины попали в смертельный переплет. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Сегодня утром в Сосновском районе Челябинской области произошел смертельный переворот легкового автомобиля. 43-летняя женщина за рулем Ford Focus решила сменить правую полосу движения на левую. Маневр не рассчитала. Наехала на дорожное ограждение, отделяющее от встречного потока. После резко сменила курс в сторону своей обочины. Там-то машина и опрокинулась.
– ДТП произошло в 11:35 на 15 км автодороги подъезд к г. Екатеринбург, – сообщили детали в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. – Водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. Пассажир, женщина, получила ранение.
Ее личность сейчас устанавливается, добавили в ГИБДД. Характер травм не сообщается.
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