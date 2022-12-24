«Сидят в обнимку и занимаются грумингом»: смотрим, как обезьянки коротают карантин в челябинском зоопарке

Один из приматов утащил на самый верх оранжевого плюшевого бычка. Фото: Челябинский зоопарк

Челябинский зоопарк показал, чем занимаются мелкие приматы на карантине. Смотрим забавное видео с обезьянками, которым некогда скучать.

– Они увлечены тем же, что и всегда. Прыгают по всем поверхностям, сидят в обнимку, занимаются грумингом себя и сородичей и охотно гримасничают на камеру, – комментируют карантинную жизнь приматов в официальной группе челябинского зоопарка Вконтакте.

Сейчас любители животных могут наблюдать за ними только онлайн. Обезьян почти две недели назад закрыли на карантин. Цель – профилактика гриппа и ОРВИ. Приматы восприимчивы к тем же вирусам, что и человек, объясняют в зоопарке.

Тем временем, в Челябинской области резко выросла заболеваемость свиным гриппом. А из-за эпидемии гриппа и ОРВИ 18 школ закрыли на карантин.

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