В Челябинске мошенники за 80 тысяч рублей обещают вернуть домой мобилизованных

Мобилизованных обещают вернуть домой, но ничего не гарантируют. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области появились псевдо-юристы, которые обещают отменить повестку мобилизованным южноуральцам. Просят за это 80 тысяч рублей. Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко рассказала, поможет ли это.

Аппарат уполномоченного по правам человека регулярно получает обращения от организаций, которые якобы оказывают юридическую помощь мобилизованным и их родственникам. Все они написаны по одному шаблону.

– Мы провели эксперимент и узнали, как «осуществляют работу» по возвращению мобилизованных недобросовестные юристы. Придумали легенду, позвонили, спросили, смогут ли нам помочь. Нам предложили несколько вариантов «решения проблемы», ни один из которых не только не был законным, но и не привел бы к желаемому результату, – сообщила Юлия Сударенко.

За услуги просили 80 тысяч рублей. Деньги просили сразу, а результат не гарантировали.

Уполномоченный напоминает, что обращения в государственные органы можно отправлять самостоятельно в произвольной форме. А защитой прав мобилизованных занимается прокуратура.

В октябре мошенники распространяли фейковые повестки о мобилизации в городе Миасс Челябинской области.

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