В Челябинске водитель за рулем кроссовера насмерть сбил пешехода

Автомобиль после смертельного ДТП. Фото: пресс-служба госавтоинспекции Челябинска.

Вечером в субботу, 24 декабря, произошло смертельное ДТП. Мужчина на автомобиле Renault Duster сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что часть лобового стекла разбита в крошку.

– ДТП произошло 24.12.2022 года в 19 часов 20 минут на Курганском шоссе, разъезд 11 километр, дом 63, – сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Челябинска.

39-летний пешеход скончался на месте. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельное аварии.

Накануне смертельное ДТП произошло в Сосновском районе Челябинской области. Автоледи во время маневра не подрасчитала и перевернулась. Водитель скончалась на месте, пассажир получила травмы.

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