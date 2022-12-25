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НовостиОбщество25 декабря 2022 8:12

Все в онлайн! Студенты ЮУрГУ уходят на дистант до конца года

Студентов ЮУрГУ с 26 по 31 декабря отправили на дистант
Дарья МАРКОВА
Неделю будут учиться из дома.

Неделю будут учиться из дома.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На дистанционный формат обучения перевели студентов Южно-Уральского государственного университета. В таком формате они будут учиться с 26 по 31 декабря.

Все консультации и зачеты будут проведены в соответствии с расписанием в дистанционном формате на платформе «Электронный ЮУрГУ», отметил и.о ректора Александр Вагнер.

После новогодних каникул сессия пройдет в привычном очном формате.

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