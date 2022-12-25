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НовостиОбщество25 декабря 2022 9:55

Инвестиции не удались: больше 3 млн рублей перевела мошенникам бухгалтер из Челябинской области

Бухгалтер из Челябинской области перечислила больше 3 млн мошенникам
Дарья МАРКОВА
Женщина брала кредиты и влезала в долги.

Женщина брала кредиты и влезала в долги.

Фото: Даниил ОПАРИН

53-летняя жительница Красноармейского района решила подзаработать при помощи инвестиций. Рекламу одного из коммерческих банков она увидела в интернете. Сразу перешла по ссылке, ввела свои данные и получила предложение пройти обучение по инвестированию.

По видеосвязи мужчина помог скачать и установить специальное предложение. В нем якобы можно было осуществлять инвестиционные сделки. Начать ей предложили с 18 тысяч рублей. Но суммы сделок росли.

Доверившись, жительница Красноармейского района вложила личные средства на сумму 78 000 рублей. Она интересовалась балансом и прибылью от сделок, которые якобы контролировала в приложении, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В течение месяца женщина занимала деньги и брала кредиты. Всего перевела мошенникам больше 3,1 миллионов рублей. А когда захотела получить деньги, ей предложили снова заплатить. Тогда она поняла, что что-то не так и обратилась в полицию.

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