Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 декабря 2022 10:38

Осторожно гололед: в Челябинской области похолодает до -23 градусов и будет скользко

В Челябинской области похолодает до -23 градусов
Дарья МАРКОВА
Похолодает ночью.

Похолодает ночью.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последняя неделя этого года начнется с похолоданий. В некоторых районах Челябинской области ночью похолодает до -23 градусов. В среднем температура будет от -13 до -18 градусов. А в горах и вовсе -10.

Днем потеплеет до -5, -10 градусов. В низинах до -13. Снега не будет. Зато сохранится гололедица. Ветер будет южный.

В самом Челябинске теплее не будет. Ночью – -15, -17 градусов. А днем – -6, -8.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru