Осторожно гололед: в Челябинской области похолодает до -23 градусов и будет скользко

Похолодает ночью.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Последняя неделя этого года начнется с похолоданий. В некоторых районах Челябинской области ночью похолодает до -23 градусов. В среднем температура будет от -13 до -18 градусов. А в горах и вовсе -10.
Днем потеплеет до -5, -10 градусов. В низинах до -13. Снега не будет. Зато сохранится гололедица. Ветер будет южный.
В самом Челябинске теплее не будет. Ночью – -15, -17 градусов. А днем – -6, -8.
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