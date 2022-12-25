Осторожно гололед: в Челябинской области похолодает до -23 градусов и будет скользко

Похолодает ночью. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последняя неделя этого года начнется с похолоданий. В некоторых районах Челябинской области ночью похолодает до -23 градусов. В среднем температура будет от -13 до -18 градусов. А в горах и вовсе -10.

Днем потеплеет до -5, -10 градусов. В низинах до -13. Снега не будет. Зато сохранится гололедица. Ветер будет южный.

В самом Челябинске теплее не будет. Ночью – -15, -17 градусов. А днем – -6, -8.

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