За интим пришлось поплатиться: житель Челябинской области стал жертвой вымогателей

Мужчине звонили неизвестные, угрожали и требовали денег.
Фото: Даниил ОПАРИН
Житель Агаповского района Челябинской области искал в интернете проституток. За желаемый интим ему пришлось поплатиться довольно-таки крупной суммой.
На следующий день мужчине начали звонить неизвестные и сообщать, что он причинил вред интернет-ресурсу. Стали вымогать у мужчины более 70 тысяч рублей.
– Опасаясь за свою безопасность, житель Агаповского района перевел в течение дня разными суммами, при этом заняв денег у знакомых, 72 тысячи рублей. Один из друзей, узнав, для каких целей требуются денежные средства, посоветовал обратиться в полицию, что мужчина и сделал, – сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.
Сейчас по факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.
В это же время жертвой мошенников стала бухгалтер из Красноармейского района. Она перевела неизвестным более 3 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru