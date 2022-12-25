За интим пришлось поплатиться: житель Челябинской области стал жертвой вымогателей

Мужчине звонили неизвестные, угрожали и требовали денег. Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Агаповского района Челябинской области искал в интернете проституток. За желаемый интим ему пришлось поплатиться довольно-таки крупной суммой.

На следующий день мужчине начали звонить неизвестные и сообщать, что он причинил вред интернет-ресурсу. Стали вымогать у мужчины более 70 тысяч рублей.

– Опасаясь за свою безопасность, житель Агаповского района перевел в течение дня разными суммами, при этом заняв денег у знакомых, 72 тысячи рублей. Один из друзей, узнав, для каких целей требуются денежные средства, посоветовал обратиться в полицию, что мужчина и сделал, – сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Сейчас по факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.

В это же время жертвой мошенников стала бухгалтер из Красноармейского района. Она перевела неизвестным более 3 млн рублей.

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