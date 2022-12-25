Яна Лантратова и Станислав Наумов вошли в ТОП-10 активных законодателей Госдумы

Яна Лантратова стала единственной женщиной в этом списке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В десятку самых активных законодателей Госдумы осенней сессии вошли два депутата от Челябинской области Яна Лантратова и Станислав Наумов. ТОП-10 составила газета «Коммерсантъ».

Станислав Наумов за осеннюю сессию внес 30 законопроектов. А Яна Лантратова – 26 законопроектов. Лантратова даже оказалась единственной женщиной в этом списке.

– Наиболее громким стал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Еще одна нашумевшая принятая инициатива осенней сессии — пакет поправок в УК РФ, ужесточающий наказание за мародерство, дезертирство и сдачу в плен, – отметила Яна Лантратова.

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