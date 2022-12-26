Заняли третье место: елки в Челябинской области оказались не самыми красивыми в стране

Мороз снежком укутывал: ели на Таганае стоят в толстых снежных шубах. Фото: нацпарк "Таганай"

Национальный парк «Таганай» в Челябинской области попал в ТОП-5 мест с самыми красивыми елями. Рейтинг составили по итогам онлайн-голосования. Таганайским елкам досталось в перечне почетное третье место.

Самыми красивыми в России признали еловые леса Сибири. На втором месте — карельские елки.

Морозоустойчивым таганайским деревьям уступили привычные к теплому климату крымские ели. А пятое место досталось хвойным Русского Севера.

Почти половина колючих красавиц в южноуральском нацпарке — это сибирские ели. Они очень морозоустойчивы и переносят даже мороз в -45 градусов.

— Одно из сокровищ национального парка — реликтовые ельники Ицыла, которые появились около 10-12 тысяч лет назад, — сообщили в пресс-службе «Таганая». — Некоторым патриархам Ицыльских дубров почти 300 лет.

Перед новым годом изумительной красоты ели приходится охранять: некоторые туристы пытаются сделать хвойные в лесу не только красивыми, но и нарядными, вещая на них мишуру и игрушки. Но после праздников такие дополнения быстро превращаются в мусор. Вдобавок блестящую мишуру могут проглотить лесные животные – и погибнуть.

— Если хотите порадовать лесных обитателей, прихватите с собой пакетик нежареных семечек – чтобы высыпать в кормушку, — предупреждают посетителей нацпарка.

Напомним, главврач из Челябинска рассказал, чем опасны новогодние елки и как не пострадать во время праздника.

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