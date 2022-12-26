Протащил по рельсам: в Челябинске трамвай врезался в легковую машину

Помят, но на ходу: после неудачной встречи с трамваем легковушка уезжает к обочине. Фото: Интерсвязь

В Челябинске утром 26 декабря в ДТП попали трамвай и легковой автомобиль. Авария на время заблокировала движение общественного транспорта на северо-западе.

ДТП случилось на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. Момент столкновения сняла камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, как трамвай стремительно приближается к перекрестку. Водитель машины собирается совершить разворот. Но почему-то выбирает для этого момент непосредственно перед приближением трамвая.

Водитель трамвая резко тормозит, но все равно таранит автомобиль и толкает его перед собой по рельсам.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. На борту машины осталась серьезная вмятина, но после аварии автомобиль своим ходом сумел отъехать от трамвайных путей сначала в сторону, а потом на обочину дороги.

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