В Челябинской области перед Новым годом подешевели сахар и мясо

Куриное мясо стало стоить меньше Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области за последние две недели подорожала капуста, но подешевело мясо. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате, где следят за изменениями ценников в крупнейших сетях супермаркетов.

Больше всего за полмесяца подешевел сахар: его цена снизилась на 5,3%. Свинина с костями стала стоить на 4,9% дешевле, а охлажденные куриные окорочка с костями уменьшились в цене на 4,8%. Подешевела и говядина с костями, но не так существенно — всего на 0,7%.

На 1,5% меньше стала стоить булка хлеба, на 1,1% подешевело сливочное масло, на 1% соль.

— Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 9 позиций показали снижение цен, а 5 позиций выросли за последние две недели, — заключили в Контрольно-счетной палате.

За полмесяца гречневая крупа подорожала на 2%, картофель — на 4,5%. Цена десятка куриных яиц выросла на 4,5%.

Сильнее всего изменилась цена белокочанной капусты. За две недели она увеличилась на 6,2%.

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