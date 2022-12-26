В Челябинской области 78 человек за день заболели коронавирусом

Уже почти 396 тыс. южноуральцев заболели Covid-19 Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 78 новых случаев коронавируса — на 2 меньше, чем накануне. Среди новых заболевших один школьник.

По данным регионального министерства здравоохранения к 26 декабря, лечиться от коронавируса продолжают 1 096 жителей Челябинской области. Ни один пациент за сутки не умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 395 941 южноуральца.

Напомним, в Челябинской области продолжается также эпидемия гриппа и других ОРВИ. Из-за нее школьников уже досрочно отправили на каникулы.

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