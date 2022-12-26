Лед с тротуаров Челябинска должны убрать до конца недели

Дороги в Челябинске почистили, а про тротуары забыли. Фото: соцсети.

Подрядчики не справились в гололедом в Челябинске. Резкие перепады температур закончились, однако горожанам по-прежнему приходится быть крайне осторожными на тротуарах.

— Прошла неделя. Центр города как стоял во льду, так и стоит. Как будто его не существует, — пишут жители в социальных сетях, выставляя фотографии.

Плохое состояние тротуаров отметила и глава Челябинска Наталья Котова. На аппаратном совещании в мэрии она поручила убрать все до Нового года.

— Есть участки в центре города, где остается наледь, просьба в связи с тем, что положительных температур не будет, обрабатывайте противогололедными материалами и убирайте наледь, — обратилась к чиновникам Наталья Котова. — Привлекайте управление благоустройства, достаточно было времени, чтобы убрать. Теплые выходные максимально нужно было использовать. Надо работать по тротуарам.

Как отчитался заместитель по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, на прошедшей неделе подрядчики вывезли 130 кубометров снега, в уборке было было занято 548 единиц техники. За плохую работу подрядчики заплатят 1 млн 700 тысяч рублей штрафов.

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