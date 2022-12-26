Дорогие апельсины: эксперты подсчитали, как в Челябинской области изменились цены блюд к новогоднему столу

Апельсины подорожали, а селедка под шубой подешевела. Фото: Ольга ДЕРЯБИНА, Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области определили «Индекс новогоднего стола» — эксперты Банка России подсчитали, как за год изменились цены традиционных праздничных блюд. Выяснилось, что на продукты для праздничного застолья понадобится потратить на 3% больше денег, чем раньше.

Селедка под шубой подешевела на 4,6%. Популярный салат оказался таким экономным из-за снижения цен на ингредиенты: свеклу, морковку и картофель.

Подешевела и овощная тарелка. Из-за уменьшения цен на огурцы, помидоры и зелень она стоит на целых 18% меньше, чем в прошлом году.

Зато фруктовая тарелка подорожала на 5%. Прибавку дали взлетевшие в цене апельсины.

— Цены выросли из-за сокращения поставок цитрусовых. Но стоимость тарелки сбалансировали другие фрукты: цены на виноград по сравнению с прошлогодними немного снизились, а стоимость груш осталась почти неизменной, — рассказали в челябинском отделении Центробанка.

В качестве горячей закуски выбрали жюльен. Он подорожал, по сравнению с концом 2021 года, на 9%. Начинка (курятина и грибы) в последнее время дешевели, но цену блюда это не спасло из-за резкого подорожания сыра, сливок и сливочного масла.

Цены на спиртное в Центробанке изучать не стали. Решили, что Новый год должен быть безалкогольным. Подходящими напитками для праздничного стола посчитали газировку, минеральную воду и фруктовый сок. Набор напитков оказался на 18% дороже, чем год назад — цены выросли из-за увеличения затрат производителей на упаковку.

Напомним, в Челябинской облети также подсчитали, как изменились цены на основные продукты за последние полмесяца. Оказалось, что подешевели мясо и сахар, но подорожала гречка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru