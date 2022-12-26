В администрации Челябинска вводится масочный режим

Эту неделю сотрудники мэрии проведут в масках.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В администрации Челябинска снова вводится масочный режим и обработка помещений спецсредствами. Такие меры приняты из-за увеличения заболеваемости гриппом, и ОРВИ и коронавирусом. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Валерий Смирнов.
— Рекомендовано в администрации использовать маски и обеззараживание воздуха, усиливаем уборку мест, — сказал Валерий Смирнов. — Просим сотрудников использовать маски.
За последние сутки в Челябинске зарегистрировано 36 новых случаев коронавируса, 38 человек выписаны, еще 477 жителей продолжают лечение.
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