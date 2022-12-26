ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» приглашает клиентов за новогодними сюрпризами

Фото: "Челиндбанк"

В преддверии Нового года, с 26 декабря, в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стартует традиционная акция «Новогодний сюрприз». Получить гарантированный приз смогут клиенты, воспользовавшиеся услугами в любом отделении банка, а также открывшие срочный вклад в интернет-банке.

«Акцию «Новогодний сюрприз» мы запускаем на протяжении 14 лет. Многие клиенты заранее планируют совершение операций в дни акции, чтобы получить приятный подарок. Это относится и к тем, кто в предновогоднюю неделю впервые совершит одну из множества предлагаемых операций. Мы рады, что имеем такую возможность: в теплой атмосфере пообщаться с нашими клиентами, вручить новогодний сюрприз и зарядить хорошим настроением», – отметила начальник управления розничного рынка ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Татьяна Халис.

Любой человек, совершивший операцию в офисе банка или открывший срочный вклад в интернет-банке, становится участником акции и получает специальный купон, дающий право на участие в розыгрыше сладких призов и сувениров от ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Акция «Новогодний сюрприз» проводится во всех отделениях банка и продлится до 30 декабря. С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.

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