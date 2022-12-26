В Челябинске молодую мать-одиночку отправили в колонию за распространение «синтетики»

Девушка распространяла наркотики с 2019 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске вынесли приговор матери-одиночке, которая занималась распространением синтетических наркотиков. Через интернет она заказала около 200 граммов запрещенного вещества, чтобы наделать закладок и раскидать по городу. Но в итоге девушку задержали.

Челябинка не стала сопротивляться аресту, а пошла на сделку со следствием. Она призналась, что распространяет наркотики с 2019 года, и за это время заработала более 2 млн рублей. Сама девушка воспитывала ребенка и жила с дедушкой. Известно, что у семьи было все в порядке с заработком, но ей захотелось большего.

— Девушке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Курчатовского района.

В прокуратуре также добавили, что именно по статье 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» чаще всего жители региона попадают за решетку. Особенно это касается молодых людей, которые надеются на легкие деньги. Но у всего есть цена, и в данном случае — это лишение свободы на срок до 15 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 20 лет.

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