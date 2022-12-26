В администрации Челябинска опасаются нового мусорного коллапса в новогодние праздники

Фото: ЦКС

В Челябинске аварийные и коммунальные службы перейдут на особый режим на время новогодних каникул. Моментально реагировать на снегопады должны управляющие компании и подрядчики. Чаще вывозить мусор обязуется и Центр коммунального сервиса. Как правило, с 1 по 8 января отходов становится намного больше. Однако в администрации опасаются, что мусоровозы попросту не смогут подъехать к контейнерным площадкам. К жителям обратился заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов.

— Будет взят на контроль и усилена работа по вывозу мусора в январские праздники, — отметил на аппаратном совещании Александр Астахов. — Дополнительно обращаюсь к жителям, не блокировать подъезды к контейнерным площадкам личным автотранспортом. Это приведет к срыву вывоза мусора и переполнению мусорных контейнеров.

Особый режим служб продлится с 31 декабря по 8 января. Сегодня администрация пообещала опубликовать график работы аварийных диспетчерских служб.

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