У животных нет каникул: стало известно, как челябинский зоопарк будет работать в первые дни января

Зоопарк закроется на два дня Фото: Кирилл САДЫКОВ

В челябинском зоопарке обнародовали график работы в новогодние каникулы. Выходными объявили только два дня — 31 декабря и 1 января.

— Все остальные дни мы работаем в обычном режиме и будем очень рады, если в праздничную неделю вы найдете время на знакомство с нашим миром животных, — обратились в зоопарке к челябинцам. С понедельника по четверг на животных можно смотреть кс 10:00 до 18:00, а с пятницы по воскресенье между вольеров разрешают гулять с 10:00 до 19:00. Продавать билеты в кассе прекращают за час до закрытия зоопарка.

Посетителей в праздники продолжит принимать и детский контактный зоопарк. Но только если на улице будет не холоднее -10 градусов и не будет сильного снега.

Напомним, челябинский зоопарк уже украсили к Новому году. А еще в нем появилась новая питомица — альпака Сильва.

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