Администрация Челябинска до 30 декабря выкупит 3 детских сада в новых микрорайонах

Детсад "Манхэттена" давно ждет детей. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

В Челябинске в ближайшее время откроют три детских сада в новых микрорайонах. Стройка закончилась в «Манхэттене», «Академе» и Чурилово. До 30 декабря здания должны передать в муниципальную собственность. Об этом сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

— Планируется приобретение 3 детских садов, — сообщила Надежда Рыльская. — Это нежилое здание по улице Героя России Яковлева в микрорайоне «Манхэттен» на 290 мест, здание по Университетской набережной, 77 в микрорайоне «Академ Риверсайд» на 300 мест и по Крымской второй, микрорайон Чурилово — детский сад на 296 мест.

Сейчас для передачи этих детских садов городу заключаются муниципальные контракты.

В Челябинске сейчас строится еще 7 детсадов. В приоритете остаются новые микрорайоны: Чурилово, «Парковый-2» и Краснопольская площадка.

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