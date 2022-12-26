Жители Челябинской области досрочно получат пенсию за январь

Пенсии в этот раз начнут начислять с 28 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области из-за предстоящих новогодних праздников изменился график доставки пенсий и социальных выплат. Теперь южноуральцы получат деньги за январь в декабре. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ПФР.

— Получателям выплат по линии ПФР, зачисление которых осуществляется на банковские счета 17 числа, средства за январь поступят досрочно 28 декабря 2022 года, — рассказали в ПФР.

Что касается южноуральцев, которые получают пенсию в кредитных учреждениях после 20 числа, то им начислят деньги 20 января 2023 года.

Также жители Челябинской области смогут получить 28 декабря ряд следующих социальных выплат:

— пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности;

беременности;

— меры поддержки, переданные в ПФР из органов социальной защиты населения;

— пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет;

— пособие для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет;

— выплата женщинам, вставшим на учет на ранних сроках.

Доставка пенсий и соцвыплат почтой начнет выполняться с 4 января 2023 года. Выдача зависит от графика работы отделения.

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