В Челябинске водитель грузовика насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу на «зебре»

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске 61-летний водитель грузовика насмерть сбил мужчину на улице Северный луч. Погибший переходил дорогу на «зебре». Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.
— В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. Возраст погибшего устанавливается, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
Накануне на Курганском шоссе водитель Renault Duster сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался до приезда медиков.
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