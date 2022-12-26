«Трактор» в серии буллитов в Магнитогорске выиграл у «Металлурга» - 5:4. Фото ХК «Трактор»

За три периода команды забросили восемь шайб - по четыре в каждые ворота. К концу второго отрезка «Металлург» уверенно вел в счете 3:1. Голы у магнитогорцев забросили Чибисов, Зернов и Голдобин. «Трактор» ответил шайбой Пулккинена. Зато в третьем периоде челябинцы не только сравняли счет, но и вышли вперед — 4:3 (голы - Пулккинен, Калинин, Сошников). «Металлург» почти сразу сравнял счет (гол Керран) — 4:4.

В основное время счет не изменился, так же как и в овертайме, и команды решили «разобраться» между собой в серии буллитов. «Трактору» удалось выиграть — победный гол на счету молодого Максима Шабанова.

28 декабря в Челябинске «Трактор» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а 30-го - с магнитогорским «Металлургом».

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